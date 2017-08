Offense au chef de l’Etat- Amy Collé Dieng arrêtée, Penda Ba de Agnam activement recherchée

L’artiste Amy Collé Dieng, qui avait proféré des propos outrageants envers le chef de l’État dans un enregistrement audio sur les réseaux sociaux, a été arrêtée, hier, à Dakar-Plateau.

Qui s’attaque au Président de la République Macky Sall le verra. La chanteuse Amy Collé Dieng avait disparu de la scène musicale, et cela depuis un bon moment. Loin de son art, elle réapparait et crée un vrai buzz en traitant le Président Macky Sall de tous les noms d’oiseaux à travers un enregistrement audio. Quelques heures après la publication de son célèbre audio sur les réseaux sociaux dans lequel elle traitre Macky Sall de ‘’saï-saï », la police a fait une descente chez elle à Yeumbeul. Dans l’audio, la chanteuse a carrément attaqué le mari de Marième Faye Sall. On ne sait pas si l’artiste voulait faire un buzz ou pas. En tout cas, en début de matinée, nous avions tenté en vain de la joindre. Le Procureur de la République, Serigne Bassirou Guèye, qui a décidé de s’autosaisir dans cette affaire, avait lancé à ses trousses la Dic et la police. Un plan qui, dans un premier temps, a permis l’arrestation de certains de ses proches comme son mari, avant que la chanteuse ne soit localisée à Dakar-Plateau pour être arrêtée à son tour avec la forte contribution de « Jack Bauer ». La dame Penda Ba qui se dit être des Agnam à Matam, est activement recherchée pour des insultes ethniques à l’endroit des Wolof.

Amy Collé est-elle hystérique ?

Son ami qui l’aidait à trouver un marabout pour se soigner, Gorgui Ndiaye, l’enfant chéri de Rufisque, n’a pas nié la maladie d’Amy Collé Dieng. Gorgui Ndiaye l’avait même hébergée à Rufisque. C’est à ce moment que des rumeurs sur sa grossesse ont commencé à circuler. Rappelons qu’Amy Collé Dieng a commencé à chanter trop jeune après quelques problèmes familiaux, avant de rejoindre son frère Dieng Salla qui l’a toujours soutenue. Elle se maria avec le père de son enfant, son danseur plus précisément. Mais le mariage n’a pas duré et elle a divorcé. Mais quelque temps après, elle se remarie avec un Mbacké-Mbacké, et divorça à nouveau. Ses fans et ses proches soutiennent qu’elle a été maraboutée.

FATMA LO