Officiel! ADAE/J répond à la main tendue de Idy

Le comité directeur de ADAE/J a finalement décidé de répondre à l’appel du candidat Idrissa Seck. Réuni sur ce même ordre du jour, hier, les camarades de Diaraf ont, à l’unanimité, accepté la main tendue de Idy. En effet, le leader de Rewmi avait sollicité du secrétaire national de ADAE/J de rejoindre la coalition Idy2019 et le soutenir à la présidentielle. Devant cette proposition la réponse Diaraf Sow était de consulter la base de lui revenir.

Il a donc fallu deux réunions de bureau politique et de comité directeur du parti ADAE/J pour déterminer la posture à suivre. Ainsi le parti répond favorablement à l’appel Idy et de la coalition Idy2019. Me Diaraf Sow tient à préciser devant l’opinion que pour l’instant c’est seulement une alliance électorale pour la présidentielle mais qu’un accord d’alliance n’a pas encore été signé entre les deux formations politiques. Toutefois, lui et ses partisans restent disponibles pour un compagnonnage sincère et durable.

Concernant Benno Bokk Yakar, Me Diaraf Sow dit partir sans regret de sa part mais a toutefois déplorer le comportement irresponsable qui règne dans coalition qui selon lui souffre de la suffisance de certains responsables.