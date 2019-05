Officiel: Macky choisit Famara Ibrahima Sagna

Comme pressenti, le président de la République Macky Sall a choisi Famara Ibrahima Sagna pour diriger le Dialogue national ouvert ce mardi. Famara Ibrahima Sagna, selon le Chef de l’Etat, est connu pour “son immense service rendu à la Nation” et aussi sa “carrière”. “Il est un homme d’expérience et et homme d’équilibre”, dira Macky Sall. Qui ajoute que Famara Ibrahima Sagna semble être “la personne la mieux indiqué et la plus habilité” pour conduire le dialogue national aussi crucial pour “le devenir de notre Nation”.