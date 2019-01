Officiel : Mbaye Diagne signe à Galatasaray !

L’attaquant des Lions, Mbaye Diagne qui a éblouit la Turquie dans la première partie de saison avec Kasimpasa en inscrivant 20 buts en 17 matches de Super Lig, vient de signer à Galatasaray.

Alors qu’il promettait de faire d’écrire l’histoire qu’il a entamée avec son club Kasimpasa, en terminant meilleur buteur buteur du championnat et battre les records établis en championnat turc, Mbaye a finalement rejoint ce mercredi, le club voisin, Galatasaray, où évolue son compatriote Pape Alioune Ndiaye.

Actuellement sous le coup d’une suspension, suite à son crachat sur un joueur en match de Coupe, Mbaye Diagne a manqué pourtant les derniers matches de Kasimpasa. Longtemps courtisé par le champion de Turquie en titre, l’attaquant des Lions quitte un club de second rôle, Kasimpasa (7e, 29 points) pour rejoindre le plus grand club de la ville et du pays, Galatasaray (2e, 35 points).

Toutefois, si Galatasaray n’a pas encore annoncé son arrivée, se contentant d’officialiser l’ouverture de négociations comme le règlement le veut en Turquie, Diagne a bien signé un contrat de quatre ans et demi, en échange de 12 millions d’euros. Il touchera 2,3 millions d’euros par an. Mais devra encore attendre deux matches pour faire ses débuts avec son nouveau club.Une nouvelle aventure qui commence pour le Gaïndé qui se livrera à une concurrence face au Français, Bafétimbi Gomis, meilleur buteur de la défunte saison. Bonne chance Gaïndé !

wiwsport.com