OFFICIEL : LE SÉNÉGALAIS JAMAL THIARÉ SIGNE AU HAVRE AC !

L’attaquant sénégalais de Avranches, Jamal Thiaré vient de rejoindre le Havre Atletic Club, club de Ligue 2 française pour trois saisons.Suivi par Paris FC, Brest, Dijon, Auxerre et Metz, le jeune attaquant sénégalais de 25 ans, Jamal Thiaré rejoint le club normand après avoir été le meilleur buteur de National avec Avranches (15 réalisations), a appris seneprolongations.com. Une nouvelle aventure avec le HAC qui permet au Lion de rebondir dans le haut niveau français, après des piges à Charleroi (Belgique), AS Saloum (Sénégal), CNEPS Excellence de Thiès (Sénégal) et SMASH (Sénégal).