Officiels sénégalais délogés d’un hôtel a Moscou: Le ministère des sports dément

Le ministère des Sports a démenti l’information selon laquelle la délégation officielle du Sénégal a été délogée d’un hôtel à Moscou. «Ignace Ndèye de Sud Fm raconte des mensonges », précise d’emblée Abdou Latif Ndiaye, charge de communication au ministère des sports. « Il a menti sur toute la ligne en affirmant que la délégation logée dans l’hôtel X et Y a été expulsée. Cette information mensongère ne ressemble pas au Groupe Sud Communication qui a habitué à ses auditeurs á informer juste et vrai et non á interpréter le moindre mouvement sans connaître la réalité », recadre-t-il. Il ajoute : « Je doute que Ignace était á l’hôtel X ou Y ou a pris langue avec les occupants ou le gérant de X et Y. Dès lors que ce sont des propos qui lui ont été rapportés et qu’il répercute et amplifie, ce n’est plus du journalisme. Une information, c’est une source sûre et fiable. Elle doit être d’intérêt général. » Latif explique ce qui s’est réellement passé : « Après l’élimination du Sénégal, notre séjour á l’hôtel devrait prendre fin le lendemain vendredi, c’est á dire le 29 juin á 14 heures, heure de Moscou avec possibilité de prolongement de 48 heures si on paie Vu l’éloignement de l’hôtel du Centre-ville (40km). Mais nous avons préféré nous rapprocher du Centre-ville où un hôtel a été trouvé. Compte tenu de la circulation á Moscou et sachant que le bus qui doit nous prendre de l’hôtel X, on était obligé, question de bon sens, de sortir nos bagages et d’attendre tranquillement notre bus qui n’est finalement arrivé qu’á 16 heures. Ce qui nous a permis d’être depuis vendredi 29 juin dans cet hôtel M du Centre-ville. Si c’est ça chassé de l’hôtel on ne peut que traiter l’auteur de l’élément de menteur.»