Olivier Letang, Président Rennes “Le traitement infligé à Ismaïla Sarr est inacceptable”

Ismaila Sarr retourne encore à l’infirmerie! En effet, l’attaquant sénégalais a encore pris un coup hier samedi en Ligue 1 contre Caen! Ce qui a irrité le président Rennais, Olivier Letang. « Je souhaitais aussi et surtout revenir sur le traitement infligé à Ismaïla Sarr et qui est inacceptable ! Il faut protéger les joueurs offensifs, les joueurs créatifs et pas seulement Neymar », a-t-il pesté dans un entretien publié sur le site du club. Selon lui, Ismaïla est sorti sur blessure suite à des grosses fautes, pour ne pas dire plus pour la 3ème fois de la saison ! « La première fois à St-Etienne, le joueur qui a fait la faute alors que le ballon n’était pas jouable, n’a pas été suspendu. Ismaïla a été arrêté trois mois. Il revient après cette longue indisponibilité et contre Paris, il subit encore des fautes dont celle qui vaut un carton rouge. Cela aurait pu être très grave quand vous revoyez les images. Et ce soir encore, faute grossière. Ismaïla sort et le joueur qui fait faute ne reçoit qu’un carton jaune », a fait remarquer Olivier Letang.

StadeRennais