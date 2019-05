Om : Souleymane Diawara et son altercation avec Ronaldo

A l’époque où Souleymane Diawara était joueur à l’Olympique de Marseille, il a pu se confronter à Cristiano Ronaldo lors d’un match de Ligue des Champions.

Retraité des terrains maintenant, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille et de Sochaux Souleymane Diawara s’est confié sur une histoire qui date de 2009. A l’époque, défenseur de l’OM, il rencontre le Real Madrid et Cristiano Ronaldo en phase de poule de la Ligue des Champions 2009-2010. Lors du match au Santiago Bernabeu (défaite 3-0), le Sénégalais a raconté qu’il avait craqué devant les dribbles de l’attaquant portugais : “Je lui ai dit ‘je ne suis pas ton fils’ ! Tu joues pas avec moi ! Il a fait un sourire narquois et il a rigolé” explique-t-il lors de l’interview.