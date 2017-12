Omar Dieng, ancien du PSG sur Weah : «George payait les salaires des fonctionnaires de l’ambassade du Liberia»

C’est un destin hors de commun que celui de George Weah, repéré par Claude Le Roy en Afrique, ramené dans ses bagages pour triompher en France et en Italie, pour remporter le Ballon d’Or et enfin devenir président de son pays, le Libéria. Une trajectoire qui n’étonne pas plus que ça Michel Denisot, son ancien président au PSG, interrogé par l’Equipe.

« Il faisait aussi venir des jeunes Libériens en France et les hébergeait » « George avait un tel attachement à son pays qu’il n’était pas question pour lui de manquer un match de sa sélection. Quand il partait au Liberia, il demandait à Nike de remplir l’avion d’équipements de foot pour les gamins là-bas. Il faisait aussi venir des jeunes Libériens en France et les hébergeait. Parfois, même, il menait en secret des actions spontanées envers des gens en difficulté. ». Oumar Dieng, son ancien coéquipier, confie une autre anecdote savoureuse :

« George payait l’eau, l’électricité, les ordinateurs et les salaires des fonctionnaires de l’ambassade du Liberia à Paris. Il faisait même leurs courses. George voulait tout simplement que son ambassade vive​… ça veut tout dire ». Au moins un truc qui ne changera pas maintenant qu’il est au pouvoir : c’est toujours à lui de payer son ambassadeur à Paris. http://www.20minutes.fr