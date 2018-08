Omar Sarr, Pds : «Nous allons foncer, nous allons taper»

« Nous nous félicitons de la formidable mobilisation ici à Pikine. Nous avons eu une bonne mobilisation à Dakar aujourd’hui, nous avons ici une mobilisation exceptionnelle à Pikine et à Guédiawaye. Cela montre que nous sommes déterminés. Nous allons continuer et nous allons gagner. C’est cela qui est le plus important. Nous voulons la libération immédiate et sans condition de Khalifa Sall. Nous voulons la confirmation de la candidature de Karim Wade. Nous voulons l’acceptation de toutes les candidatures. Nous nous organisons pour cela et nous allons de plus en plus nous organiser pour cela et nous allons renforcer cette unité. Nous allons accélérer les mobilisations pour frapper plus fort. Nous ne pouvons pas accepter l’organisation d’une élection présidentielle truquée. Nous allons foncer, nous allons taper », menace-t-il.