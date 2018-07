L’acteur Omar Sy campera le rôle d’Arsène Lupin dans une série sur Netflix. Le géant du streaming a annoncé cette nouvelle sur son compte Twitter ce jeudi 19 juillet lors d’un échange avec la star.

Cet échange sur les réseaux sociaux sans d’autres détails ne donne pas plus d’information sur la nature de cette série. On ne sait donc pas s’il s’agit de l’adaptation originelle de l’œuvre ou d’une fiction – plus moderne (fiction) – tiré de l’œuvre de Maurice Leblanc.