OMC: Les  acteurs sensibilisés sur le programme OEA

Une rencontre de partage sur le programme d’Opérateurs économiques agréés (OEA), a eu lieu hier à Dakar. Elle a été présidée par le colonel Pape Thialaw Fall, Directeur de la facilitation et du partenariat avec l’entreprise à la Direction générale des douanes.

Le Programme de partenaires privilégiés (PPP), mis en place depuis 2011, sera remplacé par le programme des Opérateurs économiques agréés (OEA). L’annonce a été faite par le colonel Pape Thialaw Fall, Directeur de la facilitation et du partenariat avec l’entreprise (FPE). C’était à l’occasion de l’atelier portant sur le programme des OEA. Ce changement permettra au Sénégal d’être conforme à l’Accord de facilitation des échanges de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé en 2013 et ratifié par l’Etat en 2016. D’après lui, l’exercice consiste à échanger sur les projets de textes et aussi recueillir les avis, observations et suggestions du secteur privé sur l’ensemble du document. En tout état de cause, dira le colonel Fall, l’administration des douanes compte travailler avec les entreprises au cours de l’élaboration du cadre juridique, de sa mise en œuvre ainsi que du suivi évaluation. « Concrètement , ce nouveau programme permettra à la douane d’octroyer un agrément, gage de sérieux et de conformité, aux opérateur économiques comprenant notamment des fabricants, importateurs, exportateurs, agents en douane, transporteurs, agents de groupage, intermédiaires, exploitants de ports, d’aéroports, terminaux, opérateurs intégrés, entrepôts, distributeurs », a expliqué le colonel Pape Thialaw Fall. Et de poursuivre : « un tel programme comporte des avantages certains, autant pour la douane que pour les entreprises ». Pour le Directeur de la facilitation et du partenariat avec l’entreprise, pour la douane, il s’agit de gérer plus facilement les risques, d’avoir une meilleure utilisation des ressources, d’optimiser la perception des recettes et contribuer à l’amélioration de l’environnement des affaires pour attirer davantage d’investissements directs étrangers au Sénégal. S’agissant des entreprises, a ajouté M. Fall, elles auront un traitement plus rapide des marchandises, gage de réduction du temps et des coûts de passage en douane, mais également une crédibilité et une réputation renforcées grâce à l’agrément. A cette occasion, il a magnifié l’évolution des relations de partenariat Douane-Entreprise est faite d’acquis et d’avancées. Selon le lieutenant-colonel Birahim Samba Souna Fall, une fois mis en œuvre, le programme OEA se substituera définitivement au PPP, après six mois d’exécution. mmais les opérateurs économiques affiliés disposeront, après substitution, d’un délai de grâce supplémentaire de six mois, pour se conformer aux nouvelles dispositions. Pour Pierre Ndiaye, représentant du secteur privé, le rôle de l’entreprise est de créer de la richesse et de participer au développement de ce pays. « Quand on importe, on injecte plus de ressources à l’Etat. Quand nous produisons plus à l’intérieur qu’on ne vend même à l’intérieur, nous créons beaucoup plus de ressources pour l’Etat. Mais l’entreprise a aussi une autre responsabilité, c’est celle de l’emploi. N’oublions pas, le premier consommateur de nos activités ce sont les populations », a-t-il soutenu.

Zachari BADJI