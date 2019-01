« Quand on m’a dit ton dossier est rejeté »

Aissata Tall Sall a reçu un coup de massue à l’issue de la vérification des parrainages par le Conseil constitutionnel. «Quand on m’a dit ton dossier est rejeté pour faux parrainages, je suis resté 3 nuits sans dormir. Je me suis alors demandée quelles sont les personnes qui m’ont parrainée », a-t-elle déclaré, rapporté par Enquête. Elle ajoute: « après vérification avec mon plénipotentiaire et mon représentant, nous avons eu la surprise de constater que le Conseil constitutionnel a rejeté des Sénégalais qui sont régulièrement inscrits sur le fichier électoral», a condamné la candidate de la coalition «Osez l’avenir».