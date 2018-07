On joue au hockey… sous l’eau à Compiègne

Alors que l’équipe de France dispute actuellement au Québec les championnats du monde de hockey subaquatique, Compiègne est le seul club de l’Oise à proposer cette discipline en compétition.

Ils ont touché le fond de la piscine. Mais ils ne s’en inquiètent pas. Mieux, ils y prennent même plaisir. Ils ? Ce sont les amateurs de hockey subaquatique. Sur les quelque 3000 pratiquants en France, ils sont une petite trentaine à s’être regroupés au sein des Hipphockeyeurs de Compiègne (Oise), l’une des déclinaisons du Club de plongée compiégnois (CPC, 160 licenciés).

C’est la seule structure dans l’Oise à proposer à la piscine de Mercières cette discipline inventée en 1954 dans le sud de l’Angleterre, revisitée aux États-Unis en 1960 et arrivée en France en 1968.

Inspiré du hockey sur glace, dont il avait gardé la longueur des crosses dans les toutes premières années, le hockey subaquatique se pratique dans un bassin de 12 à 15 m x 21 à 25 m sur une profondeur de 2 à 4 m. Les équipes, mixtes du plus petit niveau jusqu’en D4, sont composées de six joueurs, avec 4 remplaçants, et sont supervisées par deux arbitres sous l’eau et un en surface qui dispose d’un klaxon.

« Le hockey subaquatique est un sport beaucoup plus tonique que la plongée »

« On est tous très orientés vers la plongée, explique René Balitout, 52 ans, l’un des joueurs de Compiègne. Mais au bout d’un moment, pour certains, la plongée devient un peu ennuyeuse, surtout en piscine. Quand on a besoin de se dépenser, le hockey subaquatique est un sport beaucoup plus tonique que la plongée… »

Le jeu peut être comparé au rugby./DRPortant masques (deux verres séparés), tubas (sans valve mais avec un protège bouche), un bonnet de type water-polo (blanc et noir pour les équipes, rouge pour les arbitres) et équipés de palmes, les joueurs se démènent pendant deux mi-temps de 15 minutes chacune, enchaînant les apnées et les passages éclairs en surface pour reprendre de l’oxygène.

Crosse en composite de quelque 25 cm dans une main, gant en maille de coton recouvert d’une couche de silicone sur l’autre, les joueurs s’attachent à pousser ou de passer un palet en plomb de 1,3 kg sur le fond de la piscine pour ensuite marquer des buts en envoyant le palet dans les goulottes en inox de 3 m placées de chaque côté de la piscine.

« C’est très tactique, très collectif et physique »

« On reste très peu de temps sous l’eau, indique René Balitout. Vu les efforts qu’on fournit, on ne peut pas se permettre de faire des apnées trop longues. Trois, 5, 6 secondes, huit secondes grand maximum, et on redescend tout de suite. Et c’est comme ça tout au long du match. »

« Au niveau tactique, souligne Karine Frisse, instructrice hockey subaquatique et responsable de la formation des entraîneurs au niveau national, ça ressemble à ce qu’on peut avoir au handball, mais sans gardien de but puisqu’il n’y en a pas. La construction de jeu est aussi proche du rugby sauf qu’il faut descendre sous l’eau. »

Des phases d’attaque, de défense, avec des minutes de prison comme au hockey sur glace pour sanctionner les fautes. « C’est très tactique, très collectif et physique », souligne Gautier Lambrecht, l’un des deux entraîneurs fédéraux de Compiègne avec Gérald Lévêque. Avant-centre de l’équipe, tandis que sa femme Amélie joue arrière, il s’est classé 7e des championnats de France de D4 le mois dernier à Saint-Brieuc, après avoir remporté la médaille de bronze en 2017 à domicile à Compiègne.