OnePlus, Samsung, Apple… L’UFC dévoile le classement des marques les plus fiables

L’UFC Que choisir a récemment dévoilé son classement des marques high-tech les plus fiables. Une enquête réalisée auprès de 43 000 consommateurs européens, et qui réserve quelques surprises notamment du côté des smartphones.

Pour cette enquête, l’UFC Que choisir a calculé pour chaque marque un indice (sur 100) prenant en compte plusieurs facteurs de fiabilité, comme le nombre de pannes sur les produits, leur gravité et leur récurrence.

Smartphones : OnePlus grand gagnant

Sur le marché ultra-concurrentiel des smartphones (18 marques testées), l’association de consommateurs sacre un trio de tête pour le moins étonnant. En effet, c’est le géant OnePlus qui décroche la première place, avec un indice de fiabilité de 94,8/100. Un score suivi de près par Lenovo (94,1), et Microsoft (92,7). Concernant Samsung et Apple, « plus touchées que la moyenne concernant les pannes de haut-parleur, d’appareil photo, de GPS et de lecteur de carte mémoire », le géant coréen atteint la septième place avec une note de 92, tandis que la marque à la pomme se classe en onzième position (91,3).

Téléviseurs : Panasonic et Sony en tête

Si les smartphones s’en sortaient plutôt bien en termes de fiabilité, ce n’est pas le cas des téléviseurs. Seule la moitié des dix marques étudiées sont jugées fiables par l’UFC Que choisir. En tête de classement, Panasonic (92,5) Sony (92,5) et Samsung (90,6). Loin derrière, on retrouve les marques Philips, Thomson, Sharp, ou Grundig.

Ordinateurs portables et tablettes : Microsoft, Samsung et Apple s’imposent

Côté laptops, ce sont, sans surprise, Microsoft (93) et Apple (91,3) qui culminent en tête, devancés d’une courte tête par MSI (94), une marque taïwanaise spécialisée dans les PC gamer. En revanche concernant les tablettes, Apple et ses iPads obtient la plus haute note de 93,8, se classant ainsi devant LG (93,7) et Samsung (92,6).