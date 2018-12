« Ils ont tué Sidy »

Après avoir confirmé qu’il sera inhumé à Kaolack, Ahmed Khalia Niasse balance et solde ses comptes : «Je veux exprimer mon mécontentement contre ceux qui ont pris mon frère en otage et l’ont isolé de sa sœur et moi (…) Ils ont tué mon frère mais ils payeront», a-t-il balancé. Ahmed Khalifa Niasse promet de faire payer la mort de son frère à ces personnes coupables de son décès. « Je vengerai mon frère au nom d’Allah ! Un à un, je les détruirai ! », a-t-il pesté.