Opera Prima : Bulgari vient de signer le parfum le plus cher de l’histoire…

Certains sont si amoureux des créations olfactives qu’ils sont prêts à dépenser des centaines de milliers d’euros pour une simple essence… Un amateur de parfums dont le nom n’a pas été dévoilé vient d’acquérir pour la somme de 200 000€, la fragrance « Opera Prima » signé Bulgari.

À l’occasion de son 130e anniversaire qui a eu lieu en 2014, la célèbre maison italienne a décidé de célébrer ses origines et son savoir-faire italien et avait donc lancé une essence inédite créée par le maître-parfumeur Daniela Andrier.

Un temps exposé aux Galeries Lafayette Haussman, le parfum déjà culte a obtenu ce statut prestigieux et ce prix à cause notamment de son flacon réalisé en collaboration avec la célèbre verrerie Venini. L’essence précieuse aux notes de citron, de fleur d’oranger, de muscs et des effluves florales est renfermée dans une bouteille moulée à la feuille d’or inspirée des amphores romaines. La bouteille est également parée de 4,45 carats d’améthyste, de 250 carats de citrine, et de 25 carats de diamants. C’est ce jeudi 25 janvier 2018 que l’élixir précieux a donc été vendu au client privé pour 200 00€.