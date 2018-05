Les opérateurs réclament 11 milliards à la Sonacos

Les opérateurs du Sud et du Saloum réclament à la Sonacos près de 11 milliards F Cfa de dettes contractés lors de la campagne de commercialisation de l’arachide. Les opérateurs privés stockeurs de la Casamance exigent le paiement de la somme de 2 milliards de francs CFA. « Nous n’en pouvons plus. Depuis le mois de février nous n’avons pas perçu de l’argent. «Nous sommes très fatigués de courir derrière la dette que la Sonacos nous doit», se plaint, dans L’As, El Hadji Ndiaye, président des Ops du Sud. «Certains d’entre nous ont hypothéqué leurs maisons et terrains pour démarrer la campagne agricole, espérant que la Sonacos va respecter ses engagements », déclare-t-il. Dans les régions de Sédhiou, Kolda et Ziguinchor les opérateurs et les producteurs souffrent de ce non-paiement, explique-t-il. La situation est identique à Kaolack où la Sonacos qui a collecté plus de 90 000 tonnes d’arachide, doit 9 milliards aux opérateurs. Mais le chef du service achat graines de la Sonacos Ibrahima Dieng a promis d’éponger la dette, renseigne le journal.