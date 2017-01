OPERATION COUP DE POING A LOUGA 12 individus interpellés

Dans la lutte qui est en train d’être menée contre le vol de bétail, la Brigade de gendarmerie de Louga a mis aux arrêts 12 individus.

Ces arrestations ont été rendues possibles grâce au signalement et à l’interpellation d’un individu en possession de 4 moutons dans le quartier Médina Salam, dans la commune de Louga. Le transport effectué au domicile du mis en cause par les hommes de l’Adjudant-chef Amar Diouf, Commandant de la Brigade de gendarmerie de Louga, et l’enquête qui s’en est suivie, ont rapidement révélé qu’il s’agissait d’une bande de voleurs de bétails. Les investigations menées par les hommes en bleu et qui les ont conduits à Dakar, plus précisément à Guédiawaye et à la rue 6 de la Médina, ont permis l’arrestation du reste de la bande composée de 12 personnes. Trois moutons, deux bœufs, six chèvres et deux véhicules de transport ont été saisis. Dans ce lot, il y avait aussi des armes blanches et des téléphones portables. C’est dire que le commandement de la gendarmerie accorde beaucoup d’importance à la lutte contre le vol de bétail. C’est ainsi que de moyens humains et matériels sont mobilisés constamment pour combattre cette activité délictuelle. Ce qui a permis aux hommes du Commandant de la Brigade de gendarmerie de Louga de mettre la main sur la redoutable bande d’agresseurs, composée essentiellement de jeunes Thiessois qui écumaient la ville de Louga. Cette prise fait suite à l’agression perpétuée sur un conducteur de moto Jakarta, qui aurait reçu un coup de marteau avant que son engin ne soit emporté par les malfaiteurs. L’enquête ouverte a permis l’arrestation d’un membre du groupe, en l’occurrence M. Sène. Poussant leurs investigations, les limiers de Louga qui ont travaillé en parfaite collaboration avec les éléments de la brigade de Recherche du commissariat central de Thiès et ceux du poste de Nguinth, ont mis aux arrêts M. Ndiaye dit Pinw et M. Sène. Tous ont été placés sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt et de Correction (Mac) de Louga. Le quatrième élément de la bande est toujours en fuite.

Sidy THIAM