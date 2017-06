Opération de sécurisation- Des personnes arrêtées

Dans la nuit du 07 au 08 Juin 2017, et dans le cadre d’une opération de sécurisation, les éléments de la Brigade de recherches du Commissariat de Guinaw-Rails, ont interpellé trois (03) individus pour les faits d’association de malfaiteurs, tentative de vol à main armée commis la nuit en réunion avec violence et usage de véhicule. En effet, les éléments du Lieutenant de Police Ba Diédhiou qui, comme à l’accoutumée, faisaient des patrouilles nocturnes, sont tombés aux environs de 04H30, alors qu’ils étaient à hauteur d’une « dibiterie», sur un taxi urbain occupé par trois (03) individus et dont la plaque d’immatriculation était masquée par un autocollant de couleur bleue. Une fouille minutieuse effectuée par la suite dans le taxi a permis de découvrir, sous la banquette arrière, d’une quatrième machette et d’une cisaille grand format

