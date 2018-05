Opération séduction aux étudiants: Macky agite la carotte

Le Président de la République poursuit son opération de charme auprès des étudiants. Après avoir limogé le Recteur et le directeur du Crous de l’Ugb, Macky Sall a annoncé, en Conseil des ministres, une batterie d’armes de séduction massive envers le monde universitaire.

La « Macky gouvernance, c’est aussi ou d’abord une affaire de séduction. Depuis la mort de Fallou Sène, tué lors d’affrontements entre forces de l’ordre et étudiants, le Chef de l’Etat fait assaut d’attentions à l’égard des étudiants. Le premier acte qu’il a posé est le limogeage du recteur et du directeur du Crous de l’université Gaston Berger de Saint-Louis. Acte 2 : il a fait diligenter une mission de l’Inspection générale d’Etat (Ige) afin de faire le point sur le système et les procédures de paiement des bourses d’études. Acte 3 : Il a reçu en audience au palais les étudiants de Saint-Louis, lors d’un Ndogou autour duquel ces derniers lui ont exposé leurs doléances. 10 millions et 2 billets pour la Mecque à la famille de Fallou Sène. L’enfant du défunt est pupille de la Nation. La veuve va intégrer la Fonction publique sénégalaise.

Acte 4. Hier, en Conseil des ministres, le Président de la République a pris l’engagement de faire de l’Education, de la Formation, de l’Enseignement supérieur et de la recherche, des piliers de notre politique de développement économique et social. Mieux, il a décidé de faire de l’étudiant un acteur majeur de sa formation. Ce, en vue de favoriser sa réussite et d’améliorer ses conditions de vie ». Aussi a-t-il rappelé les nombreuses actions menées dans ce domaine, depuis son accession à la magistrature suprême pour asseoir une université d’Excellence, au service des étudiants, des enseignants, des chercheurs et de tous les acteurs économiques et sociaux, notamment à l’issue des concertations nationales inclusives sur l’avenir de l’Enseignement supérieur et de la recherche.

Appréciant les efforts budgétaires et financiers consentis par l’Etat pour renforcer les infrastructures et améliorer les conditions sociales des étudiants et des enseignants, dans le cadre du Programme de Développement Stratégique de l’Enseignement supérieur, le Président de la République invite le Gouvernement à veiller à l’amélioration en permanence des conditions pédagogiques et sociales dans nos universités

Dans cette perspective, le Chef de l’Etat demande au Premier ministre de tenir, dans les meilleurs délais, une réunion interministérielle d’évaluation exhaustive et de suivi des décisions de la concertation nationale sur l’avenir de l’enseignement supérieur et de la recherche. Le Président de la République engage également le Gouvernement sur les mesures urgentes à mettre en œuvre pour finaliser les chantiers des campus sociaux de nos universités.

Ce n’est pas tout. Le Chef de l’Etat invite tous les acteurs du système universitaire, toutes les forces vives de la Nation, à l’apaisement et au sens des responsabilités, en vue d’assurer le déroulement correct de l’année universitaire en cours et informe de la tenue, en début juillet 2018, en présence de toutes les composantes du secteur, notamment les étudiants, les enseignants et les partenaires sociaux, d’un Conseil présidentiel sur l’évaluation des réformes de l’enseignement supérieur et de la recherche.