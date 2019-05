Opérations de sécurisation: 3.698 personnes interpellées pour…

Durant le mois d’avril 2019, la Direction de la Sécurité publique a procédé à de nombreuses arrestations. Trois mille six cent quatre-vingt-dix-huit (3.698) personnes ont été interpellées pour diverses infractions dont trente huit (38) étrangers. Mille cinquante (1050) parmi ces interpellés ont été déférés au parquet dont mille vingt six (1026) nationaux et vingt quatre (24) étrangers.

Quatorze (14) bandes d’individus dangereux ont été démantelées et quarante-sept (47) malfaiteurs arrêtés. Aussi, deux cent quatre vingt (280) individus ont été interpellés pour des infractions aux stupéfiants notamment : drogue dure : deux (02) pour trafic, Haschich, huit (08) parts d’héroïne, Cocaïne huit (08) pierres, chanvre indien : deux cent six (206) pour usage dont trois (03) étrangers, soixante et onze (71) pour trafic dont onze (11) étrangers et un (01) pour culture.

En ce qui concerne le Commissariat du Tourisme, des patrouilles ont sillonné trois (03) fois par semaine les lieux de fréquentation touristiques suivants : Soumbédioune, le marché Sandaga, le monument de la Renaissance, Yoff, Ouakam et certains endroits des Almadies et le Lac Rose, note le Bureau des relations publiques de la police.

En ce qui concerne le contrôle des établissements d’hébergement touristiques : des contrôles réguliers des résidences meublées et auberges sont effectués au niveau des Almadies, de Nord et Ouest Foire, des Parcelles-Assainies, de Cambérène, de Sacré Cœur, de la Vdn, de Grand-Yoff et de Petit Mbao. Aucune demande d’intervention concernant un touriste n’a été enregistrée par le service, informe-t-on.

Ngoya NDIAYE