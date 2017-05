OPPOSITION, AFFAIRE KHALIFA ET TOS, QUERELLES INTERNES…. Mimi « Miminise » !

Femme de gauche indubitablement, avec la marche du temps et de l’Histoire, Social-démocrate de tendance socio-libérale, Aminata Touré est une vraie Virago. Elle ne s’affole devant rien et minimise tout ce qui semble être une menace. Contrairement à ses camarades de parti, dont même des Ministres de la République qui perdent les pédales, Aminata Touré, affectueusement appelée Mimi, ne verse ni dans les invectives, ni dans les folies verbales, mais s’élève en femme d’idées qui étale ses convictions, dans la loyauté et sans cette arrogance que charrient en eux ces gens du Macky. Sur l’opposition, l’ancien PM banalise et met ses attaques sur le compte normal démocratie de libertés. Pour Mimi (un Senghorien demande que l’on mette e à la fin), le seul défi à relever est la victoire sur un rapport de force entre Manko et Benno. On lui dresse le manteau de Tête de Liste, mais Aminata Mimi Touré voit l’enjeu ailleurs : s’unir et œuvrer à une victoire éclatante pour une majorité parlementaire fortement favorable à Macky Sall, est le défi à relever.

Fille du Saloum qui vote à Kaolack, précise-t-elle, au Centre Kasnack au bureau Numéro 3, Aminata Touré semble être animée de fierté en affirmant son devoir atavique d’apporter son soutien à la commune d’arrondissement de Grand-Yoff de Dakar et aux populations locales. Mais dut quiconque en être contrarié, il y a une grande différence entre les Mackysards et elle. Son parcours politique et civil et sa vision cérébrale de l’action politique expliquent certainement cette dissemblance. Sur Khalifa Sall, sur la démission de Thierno Alassane Sall, sur ceux qui quittent la Coalition Benno Bokk Yakaar, comme sur les querelles intestines et internes dans l’APR, Aminata Touré ne s’est laissée ni emportée comme les Mackysards qui se cherchent, ni déchainée comme ceux qui se savent piteux. Elle est encore apparue, impassible et impavides, vertus fondamentales chez une ou un responsable politiques. Sa sortie est naturellement sujette à débat. Mais elle reste elle-même avec un art de minimiser ce qui tourmente. Cet art est simplement celui de Mimimiser comme ferait toute Mimi subtile !

Domou rewmi