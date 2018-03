Opposition de plus en plus d’attaque- La leçon de démocratie de Macky à ses partisans

REWMI.COM- Le Président Sall change de fusil d’épaule. Il n’est apparemment plus dans la dynamique de riposte par rapport à ses détracteurs, surtout si ceux-ci sont des rangs de l’opposition. C’est en tout cas ce qu’il laissé entendre ce mardi, lors d’une rencontre avec les femmes mareyeuses et transformatrices de produits halieutiques. Il a insisté sur le fait que ses partisans doivent laisser « s’exprimer librement », « marcher » et « critiquer », car ils ont le droit de le faire, révèlent nos confrères de l’Aps.

C’est loin d’être le discours que l’on entendait en pareils cas. Le plus souvent, le Chef de l’état se plaignait que ses partisans ne le défendent pas assez, qu’ils ne soient pas assez au charbon.

Mais, cette fois-ci, il a émis un discours tout à fait nouveau, coupant court à des réactions du type celle du patron de l’ARTP Abdou Karim Sall, qui a été l’un des derniers à s’en prendre à Sonko et à Idrissa Seck.

Au demeurant, depuis quelques semaines, ses partisans ne cessent de multiplient les sorties pour le défendre, certainement pour ne pas s’entendre dire qu’ils ne font rien face aux critiques de certains leaders de l’opposition comme Idy.

Au lieu de les encourager, Macky dit ‘’basta !’’, motif pris de ce que ils n’ont aucune crainte à se faire, car : ‘’Je ne crains rien. Les populations savent ce pourquoi je travaille tous les jours : C’est pour répondre aux attentes des Sénégalais. Ceux qui ne sont pas d’accord avec moi, c’est normal, laissez-les s’exprimer librement, manifester, c’est leur droit » a-t-il laissé fait savoir en Ouloff. Macky ajoute que « ce qui est important, c’est que les Sénégalais sont conscients de ce que nous avons réalisé dans le pays. Je vous donne rendez-vous dans les prochains jours et mois pour les inaugurations de plusieurs projets et chantiers ».

Mieux, « Les efforts que nous sommes en train de faire, c’est dans tous les domaines. C’est pour cela qu’il y a beaucoup de bavardage. Ils (les opposants) ne se voient nulle part, c’est la raison de ces agissements ».

Ce discours est d’autant plus nouveau que Macky a été perçu comme quelqu’un de frileux, particulièrement réfractaire à la critique.

Aux yeux de beaucoup, ‘’ceux qui parlent vont en prison, les marches sont systématiquement interdites, etc.’’. Cette image attentatoire à notre démocratie n’est pas étrangère au fait que nous connaissons quelques soucis dans le classement de l’indice de démocratie et de liberté, même si nous sommes toujours parmi les dix meilleurs.

Ainsi, selon le rapport 2017 de l’ONG Freedom House qui mesure les degrés de libertés publiques et de droits politiques, dix pays d’Afrique se distinguent comme « libres » (18% du total et seulement 12% de la population au sud du Sahara).

Il s’agit, dans l’ordre, du Cap-Vert (avec un index élevé de 90, similaire à celui de la France, sur une échelle allant de 0 à 100), de l’île Maurice (89, aussi bien que l’Italie ou les Etats-Unis), du Ghana (83, au même niveau que Panama), du Bénin (82, comme l’Argentine et la Corée du Sud), Sao Tomé et Principe (81), suivi par le Sénégal, l’Afrique du Sud et la Tunisie (78, un cran en dessous du Brésil), la Namibie (77, le même niveau que l’Inde) et le Botswana (72, à égalité avec le Pérou).

Si le Cap-Vert, l’île Maurice, le Ghana et le Bénin nous devancent, c’est qu’il y va de la responsabilité de nos pouvoirs publics qui, depuis quelques années, montrent des signes réels d’intolérance.

Vous comprendrez aisément pourquoi le discours de Macky nous rassure, même si nous aurions préféré qu’il parle ainsi depuis le début de son mandat.

Ce qu’il faut qu’il comprenne, c’est que l’on ne laisse pas une opposition marcher, critiquer, s’exprimer librement parce que l’on a fait un bilan, mais parce que c’est de cette manière qu’une manière fonctionne.

Assane Samb/Rewmi quotifien