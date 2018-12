Or: Les bijoutiers du Sénégal face à la TVA sur le produit brut

L’association nationale des bijoutiers du Sénégal invite l’Etat à lever une contrainte de taille. Il s’agit pour ces professionnels de l’or de lever la TVA sur l’or brut extrait de notre sous-sol. Ceci pour qu’il soit plus compétitif au reste du monde car son prix est défini par le fixing de Londres.

L’association nationale des bijoutiers du Sénégal s’insurge contre la TVA sur l’or provenant de notre sous-sol. En conférence de presse, Moussa Niang et ses camardes se heurtent à une contrainte de taille liée à l’application par l’Etat de la TVA sur l’or brut. « Cet obstacle a empêché le démarrage effectif des activités du comptoir. Nous plaidons pour la levée de cette contrainte. Si tel est el cas, elle impactera positivement sur le secteur de la bijouterie car elle permettra l’installation d’unités de production de bijoux et la création d’emplois », dit Moussa Niang. A l’en croire, le Sénégal cessera d’être un pays consommateur de bijoux importés pour devenir un pays producteur avec l’existence d’une chaine de valeurs allant de l’extraction de l’or jusqu’à la commercialisation, en passant par la transformation. « La bijouterie constitue ainsi une source de création de richesses et contribuera à la lutte contre la pauvreté et l’émigration clandestine », fait-il savoir. Au cours de ce face à face avec la presse, les bijoutiers se sont prononcés sur la situation du comptoir national d’approvisionnement des bijoutiers du Sénégal. Sur ce, ils sont d’avis que l’objectif de ce comptoir est de satisfaire l’approvisionnement correct en matières d’œuvre comme l’or, l’argent et les autres consommables.

« Mais, il a d’autres missions, à savoir de veiller à la délivrance des carnets de police, de registres d’achat pour la traçabilité des transactions –achat et vente), la collaboration étroite avec les services étatiques (Ministères des Mines, de l’Artisanat, de l’Économie et des Finances, du Commerce), la réduction notable des accusations de recel dont certains bijoutiers font l’objet, la formation et le renforcement de capacités des membres et acteurs du secteur », laisse-t-il entendre. Pour M Niang, la fonctionnalité et le démarrage des activités du comptoir contribueront, à n’en pas douter, à créer une plus-value pour le monde de la bijouterie, mais aussi pour l’économie du pays. «Les pourparlers entre l’association nationale des bijoutiers du Sénégal et l’Etat se poursuivent pour la levée des contraintes évoquées. Nous espérons que les pendules seront remises à l’heure avant l’inauguration prochaine du siège du Comptoir national », rassure-t-il. Et de renchérir : « L’optimisme est permis avec les bonnes dispositions du Président de la République qui a posé un acte réconfortant dernièrement lors du salon des mines en novembre. Il y a évoqué des mesures à prendre pour le raffinage de l’or au Sénégal et non plus à l’étranger, précisément en Suisse, l’approvisionnement en or du marché local et l’étude d’une fiscalité appropriée ». Moussa Niang estime que ladite association est aujourd’hui à un tournant décisif marqué par un contexte social économique assez particulier. Il invite leurs membres à une dynamique unitaire et à une synergie des efforts pour relever les défis et atteindre les objectifs initialement partagés pour la promotion et l’épanouissement socio-économique des membres.

Ngoya NDIAYE