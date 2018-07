Ordre des Avocats: Me Pape Leyti Ndiaye remplace Me Mbaye Guèye

Me Papa Leyti Ndiaye est le nouveau Bâtonnier de l’Ordre des avocats. Il remplace à ce poste, Me Mbaye Guèye. Il été élu hier, jeudi 26 juillet obtenant 181 voix contre… 49 pour son suivant immédiat, Me Aly Fall, informe Les Echos.

Me Papa Leyti Ndiaye va ainsi accompagner son prédécesseur pour une période d’un an, comme le veut le règlement avant de prendre le témoin.

Me Ndiaye, 55 ans dont 32 ans de carrière, prendra les rênes de l’Ordre en juillet 2019. Il prendra la place du Bâtonnier sortant, Me Mbaye Guèye, qui est en place depuis le 28 juillet 2016 et a été élu pour trois ans non renouvelables.