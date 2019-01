Organisation de la Présidentielle: Rencontre secrète entre Aly Ngouille et 4 ministres…

Aly Ngouill Ndiaye a organisé hier une rencontre secrète entre lui et quatre anciens ministres de l’Intérieur. Objet? e ministre de l’intérieur, néophyte en matière d’organisation d’élections, sollicite de ses prédécesseurs leurs expériences en matière électorale. L’Observateur qui en parle, indique que la rencontre a enregistré la participation d’Ousmane Ngom, des Généraux Mamadou Niang et Lamine Cissé, et Cheikh Gueye. Le Directeur général des élections (DGE), Tanor Thiendella Fall et le Directeur de l’automatisation des fichiers (DAF), Ibrahima Diallo, ont pris part à la réunion. Cheikh Tidiane SY, Bécaye Diop, Madieng Khary Dieng, n’ont pas répondu à l’appel d’Aly Ngouille.