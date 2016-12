Orientation du système éducatif:Le programma Access en phase

Le programme ACCESS (English Access Microscholarship Program), consistant à faciliter l’apprentissage de l’anglais pour des élèves « brillants » de 14 à 18 issus de classes modestes, est en phase avec les orientations du système éducatif sénégalais, a soutenu le directeur de cabinet du ministre de l’Education nationale, Joseph Pierre Ndiaye. Ce programme « en phase avec la réforme du système éducatif actuellement en vigueur au Sénégal en mettant les apprenants au centre de l’apprentissage », a-t-il expliqué.Il s’exprimait à l’occasion d’une cérémonie de remise de diplômes organisée à l’intention des 150 bénéficieras de ce programme initié par le département d’Etat américain, en collaboration avec le Dakar English Langage Center (DELC) et l’English Language Institut (ELI). Selon M. Ndiaye, le programme ACCESS « contribue à renforcer l’acquisition et la maitrise de la langue anglaise, à développer l’esprit d’équipe et de partage, de civisme et de leadership ».Il contribue également à « développer les valeurs culturelles sénégalaise et américaine » ainsi que « le potentiel de conscience environnemental chez nos apprenants, en renforçant leur esprit communautaire », des éléments selon lui fondamentaux pour le développement d’un pays. »L’excellent travail d’accompagnement et d’éducation initié par ce programme, en étroite collaboration avec les bureaux techniques du ministère » de tutelle, « contribuera à l’émergence d’un nouveau type de citoyen », a indiqué le directeur de cabinet du ministre de l’Education nationale.Si l’on en croit Joseph Pierre Ndiaye, Serigne Mbaye Thiam « suit particulièrement et avec beaucoup d’attention les expériences qui se développent dans l’espace scolaire en marge des programmes officiels comme celui du programme Access ».Aussi a-t-il assuré de « la disponibilité du son département aux côtés des responsables du programme pour le triomphe de la jeunesse au sein de la nation » sénégalaise.Le Programme English Access Microscholarship Program « a été conçu pour fournir une expérience significative d’apprentissage de l’anglais à des élèves brillants issus de classes modestes, âgés de 14 à 18 ans », apprend-on de ses promoteurs.Les 150 récipiendaires de ce programme proviennent des CEM de l’Unité 19 des Parcelles Assainies, de Yoff village, Mbao, des CEM Fadilou Diop de Pikine et CEM Joseph Corréa de Guédiawaye. Le programme « Access » est mis en œuvre dans neuf autres localités sénégalaises, à savoir Richard-Toll, Koungheul, Thiès, Tivaouane, Mbacké, Louga, Fatick, Kaolack et Ziguinchor et concerne plus de 600 élèves.