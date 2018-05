Oscar des Vacances : Aziz Samb l’a cédé à 20 millions à Cheikh Yérim

Invité de l’émission Ndekili sur Sud Fm repris par Seneweb, l’animateur Aziz Samb confie avoir vendu les droits de l’émission à Cheikh Yérim Seck pour 20 millions FCFA. « Je ne connaissais pas Cheikh Yérim Seck. Je l’ai contacté par le biais de Pape Alé Niang. Je l’ai appelé et je lui ai dit, je t’ai écouté parler depuis un bon bout de temps, je pense que tu as les capacités de conduire Oscar des Vacances pour l’avenir. J’ai cédé les droits de Oscar à 20 millions à Cheikh Yérim Seck », raconte-t-il. Avant d’ajouter : « Il faut savoir que Oscar des Vacances nécessite des moyens. Rien que pour le démarrage, il faut claquer 10 millions sur des avances télés, locations de stades, et autres frais. Ensuite, arrivent les autres frais qui peuvent aller jusqu’à 40 millions »