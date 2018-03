Oscars 2018 : Qui sont les grands gagnants du palmarès ?

Guillermo Del Toro et son film The Shape of Water sont les grands gagnants de la cérémonie des Oscars qui s’est déroulée le 4 mars à Los Angeles. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur décor, meilleure direction artistique, le film a aussi permis au français Alexandre Desplat de repartir avec la statuette de la meilleure bande-originale.

The Darkest Hours n’est pas à plaindre puisque Gary Oldman, son acteur principal, est sacré. Le film remporte également l’Oscar du meilleur maquillage.

Frances McDormand, favorite chez les femmes, est couronnée pour son rôle dans Three Billboards. Ce film est également primé dans la catégorie meilleur second rôle masculin (Sam Rockwell).

Dunkerque remporte plusieurs prix techniques ( montage sonore, mixage sonore, montage), tout comme Blade Runner 2049 (Effets spéciaux et photographie).

Coco est célébré meilleur film d’animation, et possède la meilleure chanson originale, grâce à Remember Me.

Enfin, après plusieurs titres de NBA, Kobe Bryant peut ajouter un Oscar à sa collection ! L’ancien basketteur reçoit l’Oscar d’un meilleur court métrage d’animation, avec son acolyte Glzn Kean, pour Dear Basket Ball.

Le palmarès complet :

meilleur film : The Shape of Water de Guillermo Del Toro

meilleure actrice : Frances McDormand (Three Billboards)

meilleur acteur : Gary Oldman (Darkest Hours)

meilleur réalisateur : Guillermo Del Toro pour The Shape of Water

meilleur second rôle masculin : Sam Rockwell pour Three Billboards

meilleur second rôle féminin : Allison Janney pour I,Tonya

meilleure coiffure et meilleur maquillage : The Darkest Hours (Kazuhiro Tsuji)

meilleurs costumes : Phantom Thread (Mark Bridges)

meilleur documentaire : Icarus de Bryann Fogel

meilleur documentaire court : Heaven is a traffic jam on the 405 Frank Stiefel

meilleur montage son : Dunkerque

meilleur mixage son : Dunkerque

meilleur décor et direction artistique : The Shape of Water

meilleur film étranger : A Fantastic Woman, de Sebastian Liliaux

meilleur court-métrage d’animation : Dear Basket-Ball de Glen Kean et Kobe Bryant

meilleur film d’animation : Coco

meilleurs effets spéciaux : Blade Runner 2049

meilleur montage : Dunkerque

meilleur court métrage : The Silent Child de Chris Overton

meilleur scénario original : Get Out (Jordan Peel)

meilleur scénario adapté : Call Me By Your Name (James Ivory)

meilleure photographie : Blade Runner 2049 (Roger A. Deakins)

meilleure musique originale : Alexandre Desplat pour The Shape of Water

meilleure chanson originale : Remember Me, du film Coco