Oscars 2018 : Revivez les grands moment de la 90ème cérémonie en photos et vidéos !

5h48 : C’est sur le triomphe du film de Guillermo Del Toro que se termine cette 90ème cérémonie des Oscars

5h43 : L’Oscar du meilleur film est attribué à The Shape of Water

5h40 : Faye Danuway et Warren Beatty montent sur scène pour remettre le prix du meilleur film. Ils reçoivent une standing ovation, et non sans humour après sa boulette de l’an passé, Warren Beatty lance : » C’est bon de vous revoir de nouveau »

5h38 : Ces derniers Oscars ont célébré les favoris, mais le suspens demeure pour la dernière statuette encore à donner : Celle du meilleur film.

5h33 : Le prix de la meilleure actrice revient à Frances McDormand pour Three Billboards !

5h29 : Jennifer Lawrence et Jodie Foster, en béquilles, sont sur scène pour remettre le prix de la meilleure actrice

5h22 : Gary Oldman meilleur acteur pour Darkest Hours ! Comme Guillermo Del Toro, l’acteur était le favori pour cette récompense .

5h19 : Daniel Day Lewis, Denzel Washington, Thimothée Chalamet, Gary Oldman et Daniel Kaluuya sont nommés pour le prix du meilleur acteur.

5h15 : Guillermo Del Toro, meilleur réalisateur pour The Shape of Water ! Il était favori, il l’a eu ! Comme un symbole, il débute ses remerciements par « Je suis un immigrant ».

5h14 : C’est l’heure des récompenses les plus prestigieuses. La première : Celle du meilleur réalisateur.

5h05 : Avant la dernière ligne droit, Jennifer Garner, très en beauté, annonce l’hommage rendu aux personnalités du cinéma disparues au cours des douze derniers mois.

5h02 : La meilleure chanson est attribuée à Remember Me, du film Coco

4h59 : Cococrico ! Alexandre Desplat remporte le prix de la meilleure bande originale de The Shape of Water !

4h58 : Le prochain Oscar sera remis par le toujours classe Christopher Walken

4h48 : L’Oscar de la meilleure photographie est attribué à Blade Runner 2049 (Roger A. Deakins)

4h46 : La toujours magnifique Sandra Bullock arrive sur scène pour remettre le prix de la meilleure photographie.

4h45 : Jimmy Kimmel se paye Barbara Streisand et ses chiens clonés !

4h44 : Il reste sept statuettes à remmettre : meilleure photographie, meilleure musique, meilleure chanson, meilleur réalisateur, meilleur acteur, meilleure actrice et meilleur film.

4h36 : Le meilleur scénario original est attribué à Jordan Peel pour le film Get Out

4h30 : L’Oscar de la meilleure adaptation revient au film Call Me By Your Name (James Ivory)

4h15 : Meilleur court-métrage pour The Silent Child de Chris Overton

4h12 : On repart dans les trophées ! L’Oscar du meilleur documentaire court revient à Frank Stieffel pour Heaven is a Traffic Jam on The 405.

4h00 : Petite pause dans la remise des récompenses. Jimmy Kimmel va infiltrer avec de nombreux nominés une salle de cinéma adjacente dans laquelle de nombreux spectateurs sont installés (et qui ne savent pas ce qui se trament). Grosse fête dans la salle à l’entrée de Jimmy Kimmel et Gal Gadot ! L’ambiance tourne cependant à la kermesse quand Guillermo Del Toro et consort balancent des hot dogs dans la salle et Jimmy Kimmel interroge un spectateur à l’allure de bûcheron…

3h56 : Le triplé pour Dunkerque, cette fois-ci récompensé pour le meilleur montage !

3h53 : Meilleurs effets spéciaux pour Blade Runner 2049

3h52 : Après cette pause musicale, on repart pour le marathon des récompenses. La prochaine : meilleur effets spéciaux

3h44 : Sufjan Stevens est sur scène pour chanter Mystery of Love, nominée pour la meilleure chanson

3h40 : Coco, meilleur film d’animation !

3H38 : Kobe Bryant sur scène !!! Le prix du meilleur court-métrage d’animation est attribué à Dear Basketballde Glen Keane et Kobe Bryant

3h30 : L’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle est attribué à Allison Janney pour I, Tonya

3h27 : On attend désormais le prix de la meilleure actrice dans un second rôle

3h25 : La récompense du meilleur film étranger est attribué à A Fantastic Woman, un film chilien de Sebastian Lelio.

3h22 : Le prochain Oscar sera celui du meilleur film étranger.

3h15 : L’intermède musicale, la chanson du film Coco, est pour le moins approximatif…Disons que la justesse de la note n’est pas tout à fait au rendez-vous…

3h10 : Le prix de la meilleure direction artistique et meilleur décor est pour The Shape of Water !

3h08 : Le rythme soutenu des remises des récompenses (et des coupures pub..) ne laisse pas beaucoup de temps pour les happening, mais la cérémonie demeure plaisante.

3h00 : On continue les prix techniques. L’Oscar du meilleur mixage du son est encore une fois attribué à Dunkerque

2h58 : Dunkerque, meilleur montage du son

2H55 : Petit speech de Jimmy Kimmel pour les 90 ans de la cérémonie des Oscars, qui taquine Christopher Plummer « le plus jeune nominé » de la première cérémonie. L’acteur est le plus âgé des nommés cette année.

2h44 : Un peu de douceur ! Mary J. Blige investit la scène pour interpréter » Mighty River » du film Mudbond !

2h40 : La récompense du meilleur documentaire va pour Icarus de Bryan Fogel et Dan Cogan, une enquête sur le dopage en Russie

2h31 : La statuette pour le meilleur costume est attribué à Phantom Thread (Mark Bridges).

2h26 : Le prix de la meilleure coiffure et du meilleur maquillage est attribué au film The Darkest Hours (Kazuhiro Tsuji).

2h25: Le prochain prix remis sera celui pour la coiffure et le maquillage

2h20 : Sam Rockwell remporte le Prix du meilleur second rôle masculin pour Three Billboards

2h15 : Viola Davis vient sur scène pour remttre la prix du meilleur second rôle masculin.

2h10 : Cité par Jimmy Kimmel, Timothée Chalamet est très applaudi. Un signe ?

2h05 : La représentations des minorités, l’homophobie, Time’Up, la place des femmes, le harcèlement sexuel, tous les sujets qui ont suscité des polémiques cette année sont évoqués par Jimmy Kimmel, donnant le ton de la soirée.

2h00 : La cérémonie débute ! Jimmy Kimmel ne manque pas de faire des allusions à l’affaire Weinstein, et au mouvement qui a suivi, en pointant du doigt la statuette géante posée sur la scène. « Il a les mains visible et n’a pas de pénis » lance-t-il, provoquant l’hilarité de la salle.

Présentée pour la deuxième fois consécutive par Jimmy Kimmel, lacérémonie des Oscars du cinéma 2018 se déroule à Los Angeles.

Un grand suspens demeure autour du film qui obtiendra le prix le plus prestigieux, celui du Meilleur Film. The Shape of Water, Three Billvoards Outside Ebbing, Missouri, Get Out, Dunkirk et Lady Bird ont une chance réelle de l’emporter.

Quelques favoris se sont détachés pour les autres prix. Ainsi, Frances McDormand (Thre Billboards), Gary Oldman (Darkest Hour), Alisson Janney (I,Tonya) et Sam Rockwell (Three Billboards) sont favoris dans leur catégorie respective. Pour la réalisation, Guillermo Del Toro, déjà récompensé pour sa réalisation dans d’autres prestigieuses cérémonies, pourrait une nouvelle fois être primé.