Oscars 2018 : Zendaya, Jennifer Lawrence, Lupita Nyong’o… tous les plus beaux looks de la cérémonie

C’est la question que l’on se posaient tous : les actrices hollywoodiennes vont-elles poursuivre le mouvement TIMES UP et débarquer en noir sur la tapis rouge des Oscar ? Après une action symbolique menée lors des Golden Globes, elles ont finalement décidé de faire honneur au travail des grands couturiers et nous ont offert un festival de toilettes toutes plus jolies les unes que les autres (en n’oubliant pas pour autant de parler du mouvement pendant la soirée).

Exit les énormes robes de princesses, le minimalisme chic a primé le tapis rouge… mais le glitter était plus que jamais présent. Avaient misé sur les robes à paillettes et sequins: Lupita Nyong’o, Jennifer Lawrence, Sandra Bullock ou encore Gal Gadot.

Face à elles, beaucoup d’autres avaient opté pour le blanc avec brio : Margot Robbie, Mary J Blige, Laura Dern et Camila Alves. On salue enfin l’audace de celles qui ont osé les couleurs flashy : Jennifer Garner et Nicole Kidman en bleu, Maryl Streep et Sofia Carson en rouge, Viola Davis en rose, Eiza Gonzales en jaune. Mention spéciale à Saoirse Ronan et Zendaya qui font certainement partie des mieux habillées de cette soirée.

