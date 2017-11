Ouakam l’Ag de la collectivité léboue interdite, la voiture du porte-parole du CIRCO incendiée…

L’Assemblée générale de la collectivité léboue, annoncée avec grand fracas, n’a pu se tenir. Cette rencontre que le Comité d’Initiative pour la Restructuration du Village de Ouakam (CIRCO) a voulu organiser et qui visait, entre autres objectifs, la réorganisation du village traditionnel lébou, a été purement et simplement interdite. Ce qui a mis dans tous leurs états ses initiateurs dont Babacar Gueye, ci-devant Professeur de Droit constitutionnel à l’UCAD. Mais, comme un malheur ne vient jamais seul, la voiture du porte-parole de la structure, Daour Malick Ndoye, a été incendiée dans la nuit du jeudi à vendredi (lendemain du Grand Magal de Touba). Ce véhicule de marque Ford Focus a subi la furie des flammes et, des pistes s’orientent vers le camp adverse pour connaître les commanditaires de cet acte jugé odieux et criminel par les habitants du quartier «Boulga» de Ouakam. Selon les dernières nouvelles, une plainte vient d’être déposée sur la table du Procureur de la République pour alpaguer les commanditaires de cet incendie. Les principaux chefs d’accusation qui seront retenus contre eux sont tentative de meurtre et destruction de biens appartenant à autrui.

