Ouganda Sénégal: Le onze probable de Cissé

Le match Ouganda-Sénégal est prévu ce vendredi à 19 heures. Aliou Cissé ne devrait pas opérer plusieurs changements dans son onze de départ par rapport à celui de la rencontre face au Kenya.

Le gardien de but Edouard Mendy ayant cédé sa place à Alfred Gomis juste avant le début du match face au Kenya, ce dernier sera naturellement reconduit dans les buts.

Devant lui, la paire Koulibaly – Kouyaté va être reconduite. Sur les côtés de la défense, à gauche Youssouf Sabaly revient et devrait reprendre sa place au détriment de Saliou Ciss dont l’intérim face au Kenya avait été honorable. A droite, Moussa Wagué continue de faire les frais du choix tactique qui l’a poussé sur le banc au profit de Lamine Gassama.

Le trio du milieu, composé de Pape Alioune Ndiaye, Idrissa Gana Guèye et Henri Saivet sera reconduit, tout comme celui de l’attaque avec Ismaila Sarr, Sadio Mané et Mbaye Niang.