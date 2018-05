Oumar Guèye : «20.000 gilets sont livrés par an»

Le Ministre de la Pêche et de l’Economie maritime, Omar Gueye, s’est rendu hier à Mbour pour apporter un soutien financier de la part de l’Etat aux familles des neuf pêcheurs disparus en mer.

Le Ministre de la Pêche et de l’Economie maritime, Omar Gueye a déclaré : « En ce qui concerne l’Etat, vingt mille gilet de sauvetage sont livrés chaque année aux pêcheurs pour leur permettre de se mettre hors de danger en mer ». Il s’exprimait hier à Mbour lors d’un voyage pour apporter le soutien de l’Etat aux familles des neuf pêcheurs disparus en mer. Selon l’Agence sénégalaise de presse, il a demandé aux acteurs de la pêche d’informer l’autorité le plus rapidement possible une fois que des cas pareils de disparition se posent. Ainsi, pour faciliter ces genres de situation, M. Gueye a jugé nécessaire que ces derniers doivent avoir un carnet de bord qui précise la durée de leur séjour en mer, traçable sur un registre au niveau des sites d’embarquement qui renseignerait sur les pirogues qui partent en mer et sur tous détails de leur navigation. A l’en croire, ils continueront davantage dans la conscientisation pour que de pareils drames ne se reproduisent plus. Tous les jours, il y a des surveillances qui se font en mer par les différents services spécialisés avec l’appui des partenaires. Ainsi, précise la source, le propriétaire de la pirogue disparue, Idrissa Dièye, a salué les efforts des autorités, notamment celles en charge du secteur de la pêche et a dit son souhait de voir les recherches se poursuivre.

Un million de francs CFA à chaque famille

Durant son déplacement, le Ministre de la Pêche a remis à chaque famille des neuf pêcheurs disparus en mer depuis une vingtaine de jours maintenant, une somme d’un million de francs CFA. A cette occasion, il a déclaré : « Nous sommes venus au nom du président Macky Sall qui, à chaque fois que des situations malheureuses de ce genre se passent, nous dépêche auprès des familles des victimes pour leur apporter soutien et réconfort ». Par ailleurs, Omar Gueye a informé que le gouvernement est en train de tout faire pour retrouver ces pêcheurs qui ont laissé derrière des familles et autres proches dans la tristesse et la consternation. D’après le Ministre, le président de la République Macky Sall a donné des instructions fermes à la Marine nationale et au Ministère de la Pêche et de l’Economie maritime, à travers la Direction de la protection et de la surveillance des pêches (DPSP), pour retrouver ces neuf pêcheurs. Selon lui, au niveau de l’Etat, tous les moyens sont déployés, aussi bien au niveau naval qu’aérien, avec des patrouilleurs comme le ‘’Fouladou’’, ainsi qu’un avion de l’Armée française pour la surveillance aérienne’. Toujours dans cette lancée, le Ministre a dit avoir saisi les pays voisins pour un appui dans les recherches.