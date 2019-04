Oumar Guèye réclame 500 millions à Jeune Afrique

L’ancien ministre de la pêche, Oumar Guèye avait annoncé une plainte contre Jeune Afrique suite à un article dans lequel son nom est cité dans une liste de présumés bénéficiaires de fonds provenant de la société Defex au Caméroun.

Selon Libération, l’actuel ministre des Collectivités territoriales et de l’Aménagement du territoire a passé à l’acte et réclame à JA particulièrement son directeur de publication Marwane Ben Yahmed et son éditeur Sifija 500 millions Fcfa à titre de dommages et intérêts.

Le verdict est attendu le 25 juillet prochain.