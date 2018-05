Oumar Sarr : « Par A ou B Karim battra campagne en 2019 »

Ceux qui doutent de la participation de Karim Wade à la Présidentielle de 2019 peuvent rassurer. Wade fis sera bien à Dakar pour faire face à Macky Sall.

« Je le répète, c’est Karim Meissa Wade qui est notre candidat. Il n’y a pas de plan B pour nous. Et par A ou B, il sera de la partie en 2019. Il viendra et battra campagne pour le Pds. Nous y travaillons et au moment opportun, il sera parmi nous », a révélé Oumar Sarr en tournée politique à Saint-Louis. Par ailleurs, il accuse Macky Sall d’avoir parrainé 32 des 47 listes lors des dernières élections législatives. « Macky a instauré le parrainage pour ne pas avoir à en découdre avec Karim Wade et Khalifa Sall », a-t-il dit dans L’AS