Oumar Sarr: « Nous allons affronter Macky au prix de nos vies »

Le Pds et ses alliés ont entamé leur marche, de ce 13 juillet. Oumar Sarr, coordonnateur du Parti démocratique sénégalais (Pds), dénonce une perversion de la démocratie. « Nous sommes là pour exprimer notre ras-le-bol. On va vers l’élection présidentielle dans quelques mois et, de plus en plus, le gouvernement prend des mesures qui sont liberticides. Nous avons un leader comme Khalifa Sall qui est en prison. Nous avons des liberticides qui ont été votées pour introduire le parrainage et pour changer certains éléments du Code électoral. En même temps, nous avons une population qui souffre », souligne Oumar Sarr. Qui s’indigne des conditions de vie des Sénégalais.

« Au nord, on a déjà dit qu’il y a près d’un million de sénégalais qui sont dans la famine. Nous avons ici dans la région de Dakar beaucoup de quartiers qui n’ont pas d’eau. Nous avons une situation exécrable et nous devons nous liguer pour nous opposer à cette politique de Macky Sall. Nous allons organiser des manifestations tous azimuts contre le régime jusqu’à ce que Macky Sall recule. Si le gouvernement ne recule pas et qu’il utilise des moyens de répressions, nous utiliserons les moyens que nous aurons. Si on tire sur nous, nous prendrons les armes à nos dispositions. Au prix de notre vie, nous défendrons la démocratie dans ce pays. Il faut affronter Macky Sall parce qu’il pose ses pions pour passer au premier tour. »