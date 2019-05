Oumar Sarr crache ses quatre vérités

Le secrétaire général adjoint du parti, Oumar Sarr, a pris part, ce mardi au Palais, au lancement du dialogue national. Par cet acte, il ignore le mot d’ordre de boycott des concertations décrété par le secrétaire général de sa formation, Abdoulaye Wade.

Il assène ses vérités. « Je n’ai pas provoqué le boycott de Abdoulaye Wade. Je suis venu pour mon propre compte. Il y a quelques jours de cela, j’ai échangé avec le président Abdoulaye Wade sur cette question du dialogue et il m’avait donné son accord ensuite, il y a eu un communiqué désavouant cette prise de position là. Je pense que notre rôle en tant que parti, en tant patriote notre place c’est ici », a déclaré Oumar Sarr.

Selon lui, ce qu’il attend du dialogue, c’est pour qu’on trouve des solutions pour la bonne marche du pays. « Nous voulons une stabilisation du pays. Nous avons des propositions à faire. Nous allons les confronter avec celles des autres. Le pays appartient à tout le monde. Ce n’est pas le pays d’un parti. C’est le pays de tout monde et nous devons arriver à la construire dans la paix », a fait savoir Omar Sarr, avant d’indiquer que les dossiers Karim Wade et Khalifa Sall seront abordés lors des discussions. « Ils sont fondamentaux. Le représentant de l’opposition le dira. Nous pensons qu’il faut libérer Khalifa Sall qui est toujours en détention. Il faut restaurer les droits de Khalifa Sall et de Karim Wade. C’est un combat politique que nous menons. C’est un point capital pour l’apaisement du pays. »