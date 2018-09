Oumar Sarr: « J’ai été séquestré »

Une séquestration ! C’est le mot choisi par le Secrétaire national adjoint du PDS pour qualifier leur arrestation suite à la marche réprimée, hier, par les forces de l’ordre. Libre ce matin ainsi que 8 autres camarades du Front démocratique et social de résistance nationale (FRN), Oumar Sarr a laissé entendre que la bataille ne faisait que commencer. «On a été séquestrés pendant toute une nuit et on a été libérés ensuite sans qu’on n’ait signé aucun papier. Donc il n’existe pas de trace de notre passage dans cette police-là. C’est le régime du «maa tay» de Macky Sall qui continue», peste Oumar Sarr.