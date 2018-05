Oumar Sarr : «Le Pds va imposer la candidature de Karim »

Le Parti démocratique sénégalais est dans une logique d’imposition de la candidature de Karim Wade à la présidentielle de 2019. « Le Pds constitue une force incontestable dans tout le pays. Cette force attend son candidat. Il faut que Macky Sall accepte la candidature de Karim Wade. Et c’est à nous (Pds) d’imposer sa candidature. C’est seulement certains responsables qui développent des positions qui ne sont pas celles de Macky Sall », martèle Oumar Sarr au cours d’une rencontre avec les militants libéraux de Diourbel. Selon lui, le PDS ne peut « pas accepter qu’on refuse la candidature de Karim Wade’’ à la prochaine présidentielle. « Nous savons que le PDS doit avoir sa candidature, le PDS a sa candidature et le PDS présentera sa candidature à la prochaine élection présidentielle de février 2019 », a-t-il insisté. Avant d’enfoncer le clou : « Nous avons fait le tour du Sénégal et le peuple rejette, dans son ensemble, Macky Sall.