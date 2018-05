Après Souleymane Ndéné Ndiaye et EL Hadj Ndiaye de la 2STV nommés respectivement Pca d’Air Sénégal et de la Société sénégalaise de télédiffusion du Sénégal (TDS-SA), Macky Sall vient de caser le transfuge apériste Oumar Sarr ex compagnon d’Idrissa Seck. Oumar Sarr. Il a été parachuté Président du Conseil d’Administration de la Société sénégalaise de Réassurance (SEN-RE).