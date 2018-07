Oumou Sow : «Pourquoi j’ai lâché Karim pour Macky »

Artiste et danseuse, Oumou Sow a toujours clamé haut et fort son attachement et son soutien à Karim Wade. Mais ce temps semble révolu. Elle a finalement décidé de lâcher Wade fils au profit Macky Sall. Sa décision, elle l’explique par le silence de Karim. « Depuis qu’il est installé au Qatar, il n’a pas donné signe de vie. Il n’a fait aucun acte pour rassurer les militants. J’ai vu mieux en la personne de Cheikh Ba (Ndlr : directeur des Impôts et Domaines) et je me suis rangé à ses côtés », justifie-t-elle. Quid de sa relation avec le fils du président Wade. La danseuse révèle qu’elle a connu Karim Wade grâce à une campagne. « J’étais pour son père Abdoulaye Wade et j’ai été payée pour animer une caravane… Donc, je peux dire que j’ai vendu mon image pour la réélection de Wade. En ce temps, ironie du sort, c’est Macky Sall qui avait le budget de la campagne », précise Oumou Sow. Elle poursuit: «Très souvent, je me trouvais avec Karim Wade sur le terrain, à vanter les mérites de son père. Très vite, certains y ont vu un lien étroit et ont commencé à me prêter une relation particulière avec lui. Alors qu’il n’en était rien. » « Mis à part le fait d’avoir battu campagne à ses côtés pour son père, nos rapports n’ont jamais évolué », clarifie-t-elle.