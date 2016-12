OUMOU WANE- Top 50 des personnalités qui ont fait 2016

On parle très souvent ou toujours d’elle sans vraiment la connaitre. Mais Oumou, avec son look masculin peint aux couleurs «Zoulou» est animée par l’ambition de contribuer au développement de son pays et de l’Afrique en général. Son ambition, comme elle l’a clamé toujours haut et fort est de redonner le pouvoir aux femmes dans une Afrique où le rôle de ces dernières est souvent réduit aux tâches ménagères et à la procréation.