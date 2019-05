Ousmane Mbengue est l’arrière petit-fils de Léopold Sédar Senghor

Ousmane Mbengue, qui a appelé à exterminer les femmes est l’arrière petit-fils de Léopold Sédar Senghor. La révélation est faite par son avocat Me Khoureichy Ba. « L’arrière grand-mère de Ousmane Mbengue est la sœur de président-poète Lépold Sedar Senghor. Ce que mon client a fait, c’était de la comédie, il est artiste et poète. Il est auteur de belles poèmes qui renchérissent la femme. Donc il n’est pas un ennemi de la femme », plaide t-il. Avant d’indiquer à la juge qu’elle ne doit pas juger des affaires de waya waya (inutiles). Et on ne peut pas suivre les Sénégalais dans leurs errements de tous les jours. Ousmane a compris son erreur et s’est vraiment excusé.»

Le Parquet a requis deux ans de prison dont six mois ferme contre le prévenu. L’affaire est mise en délibéré le 29 mai prochain.