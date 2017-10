Ousmane Sonko sert une sommation interpellative à Bouba Ndour et à Birima

REWMI.COM- Ousmane Sonko en veut á Bouba Ndour et á Birima coanimateurs parmi tant d’autres de l’émission télévisée « Jakaarlo ». Se santant calomnié, il accuse les deux d’avoir attenté â son honneur et á son image sur « un dossier dont ils ne connaissent rien ». Sur sa page facebook, l’honorable député a écrit : « J’ai demandé á mes avocats de servir dès lundi une sommation interpellative à Monsieur Bouba Ndour et à l’ énergumène beige marron au nom de Birima qui lui sert d’acolyte. Ils auront à répondre de l’utilisation des termes « deal » et de » dessous de contrat » proféré à mon encontre. Toutes les suites judiciaires seront tirées de cette affaire car on ne peut permettre à n’importe quel illuminé abrité derriere un mico de diffamer, calomnier, mentir et ternir l’image des gens. »