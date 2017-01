OUSMANE TANOR DIENG SUR LE PS- La baleine qui a tari la Mer socialiste

En communication politique, Ousmane Tanor Dieng est aride. Son propos public est bréhaigne. Quand il parle, il ennuie son auditoire. Pourtant, le philosophe Alain enseigne que « l’éloquence est politique ». Mais, Ousmane Tanor Dieng n’a ni éloquence, ni aplomb oratoire. Réagissant contre Khalifa Sall, il commet une immense bourbe et dit que « le PS est une mer et les militants des poissons, quiconque la quitte meurt ». Les propos sont déjà outrageux pour les militants qu’il prend pour des fritures maritimes et son masque tombe : le PS est une mer. Or, cette mer PS tarit depuis qu’il le dirige après le Congrès sans débat de 16 Mars 1996. C’est un fait et on ne peut rien contre les faits.

Le Ps ne manque pas de responsables charismatiques et de spécialistes dotés d’un ingénieux art oratoire et d’un génie de communication qui, par un seul propos, imposent l’admiration et convainquent.

Un Serigne Mbaye Thiam qui parle en politique convainc vite son auditoire par la tonalité de son discours, la pertinence des idées et son ingéniosité oratoire qui brise les élans de ses contradicteurs. Quand Khalifa Sall s’exprime, ou Aissata Tall Sall se prononce, ou Cheikh Seck parle, ou Alioune Ndoye se fait entendre ou Barthélémy Diaz communique ou Aminata Mbengue Ndiaye formule une position politique, le militant sent la fierté attiser son militantisme.

Mais quand c’est Ousmane Tanor Dieng qui communique, c’est le désastre. Il est indiscutable qu’il est un grand homme, étant l’un des meilleurs et plus grands hommes d’Etat que le Sénégal a connu. Mais la confusion entre l’Etat et le parti a amené Abdou Diouf, dans les années 90, à l’imposer à la tête de l’Etat comme à la tête du parti. Et ce fut depuis lors le début du déluge.

Et le PS était au pouvoir. Il bénéficiait d’une puissance unique dans l’histoire. Personne n’a osé dire, à l’époque, Non sauf Djibo Ka et Moustapha Niasse qui se dressèrent contre l’émergence d’une tanorie qui a fini par dévier le parti. Aujourd’hui, après plus 20 ans, Ousmane Tanor Dieng voit son autorité objectée à cause d’ « une gestion solitaire et clanique ». Puissant Ministre d’Etat, Ministre des Services et Affaires présidentiels à l’époque, il détenait d’inébranlables pouvoirs lui permettant d’avoir une mainmise sur le parti et l’Etat et demeurait aphasique aux plaintes et complaintes des responsables.

Le regard qu’il a toujours eu sur le PS est d’être un appareil politique qu’il conçoit comme est une mer avec les militants qui sont des poissons.

Des propos outrageux

Un militant n’est pas un poisson dans un parti qui est une mer. Il n’est pas un polichinelle au bout des cordes égocentriques d’une personne qui triche avec les masses pour se laisser aller à la facilité. Le militant est membre d’une organisation politique, syndicale, ou sociale, qui participe à l’action pour le triomphe des idéaux, de l’idéologie et de la cause qu’elle charrie en elle.

Ousmane Tanor Dieng ne sait peut-être pas que le PS n’a pas de poissons. Il n’a même pas d’adhérents comme les autres partis. Ce parti né en 1948 de Dia Mamadou, Me Lamine Gueye et Léopold Sédar Senghor, a toujours eu des militants qui sont différents des adhérents.

Un adhérent s’attend à une récompense comme lui en a eu de Macky Sall qui le case à la tête de ce drôle HCCT. Or, un militant mène bénévolement un travail de terrain, défend des causes justes et participe à l’action du parti, sans jamais contresigner sa vente à un appareil partisan au Pouvoir.

Un militant, surtout un haut responsable, participe aux réunions du parti, discute de la politique nationale à mener s’il est au pouvoir, des orientations pour sa massification et la consolidation de ses acquis, de la stratégie à adopter en période électorale et n’est jamais exclu directement ou par conspiration interne comme on en voit au PS.

Mais depuis l’imposition d’Ousmane Tanor Dieng par Abdou Diouf en 1996, ce parti vit une crise qui l’amène à prendre les militants pour des poissons qui nagent dans une mer. Et parce que le PS est une mer maintenant polluée, il vit une crise d’unité et d’action. Il se tarit. Les militants qui sont des poissons selon l’allégorie tanorienne y mènent d’ostentatoires pugilats pour survivre, leur Secrétaire général, ancien infécond Premier Secrétaire, étant indubitablement devenu la baleine qui nage à contre-courant.

Ignorance du jeu politique ou de la réalité historique

Quiconque sort de la Mer PS meurt. C’est Ousmane Tanor Dieng qui le dit. Son rétroviseur s’est donc brisé. Son impéritie politique se confirme. Impopulaire, majoritairement déprécié dans le parti pour son amorphisme politique et décrié pour son manque de charisme si indispensable en politique, son imposition a fait sortir de la mer PS des milliers de militants et des centaines de responsables parmi lesquels Robert Sagna, Djibo Ka, Aïda Mbodji, Moustapha Niasse, Gackou et plusieurs autres encore.

Politiquement sont-ils morts ? Dans l’ordre protocolaire de la République, Niasse qui est sorti depuis longtemps de la Mer PS, est Président de l’Assemblée nationale, deuxième personnalité de la République. Feu Mbaye Jacques Diop a été Président du CRAES et Aïda Mbodji est une force libérale, puissante à Bambey et première femme à être Présidente de Groupe parlementaire à l’Assemblée nationale. D’autres ont été élus députés ou nommés Ministres de la République après être sortis de ce parti qu’Ousmane Tanor Dieng dit être une mer que quiconque quitte meurt.

Cela prouve qu’en politique, quand on n’a rien à dire, on marmonne des bourdes. Mais un Universitaire en Sciences politiques explique : « le PS a perdu le pouvoir à cause largement de Ousmane Tanor Dieng dont la position fut comme celle de Karim Wade. Avec lui, le PS a perdu le pouvoir comme le PDS l’a perdu avec Karim Wade. Ce n’est donc pas avec Karim, ni avec Tanor que le PDS ou le PS reviendra au pouvoir. ».Donc le HCCT est bien une planque de retraite pour Tanor. »

Pape Ndiaye