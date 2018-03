Ousmane Tanor Dieng, Sg du parti socialiste : « La page des exclus est définitivement tournée »

Ousmane Tanor Dieng a rencontré, ce samedi, le mouvement « Vision socialiste», une structure de sa formation politique. S’exprimant à cette occasion, il a soutenu que la page des exclus est définitivement tournée.

Le secrétaire général du Parti socialiste se veut clair. Ousmane Tanor Dieng a soutenu que la page des exclus est définitivement tournée. Tanor s’est encore expliqué sur l’exclusion du maire de Dakar, Khalifa Sall, de Bamba Fall, édile de la Médina, d’Aïssata Tall Sall, mairesse de Podor, d’Idrissa Diallo, maire de Dalifort, entre autres. M. Dieng est d’avis que cette décision a été prise pour protéger le Parti. «On a exclu certains membres pour protéger notre Parti contre toutes les tentatives internes de déstabilisation, pour préserver son unité et assurer la poursuite sereine des objectifs politiques stratégiques que nous nous sommes librement fixés, dans le cadre des orientations dégagées par nos instances habilitées, à travers des procédures démocratiques éprouvées», a soutenu le Président du Haut Conseil des Collectivités territoriales (Hcct). Avant d’ajouter : « cette page étant définitivement close, nous nous sommes, désormais, engagés dans la phase préparatoire de notre XVIème Congrès ordinaire, en posant, méthodiquement, les jalons de ce processus.

A cet égard, les rencontres de proximité, qui ont démarré depuis le 18 Janvier 2018, se poursuivront et se prolongeront par des tournées d’animation et de mobilisation à la base, au cours de la période de vente des cartes». Il faut dire que Tanor s’exprimait, samedi dernier, lors d’une rencontre, à la Maison du Parti socialiste, avec «Vision socialiste», une structure de sa formation politique. Lors de cette rencontre, il a appelé les membres de «Vision socialiste» «à être un creuset de réflexions et de débats pertinents permettant au Parti de répondre aux attentes du peuple sénégalais, à travers une déclinaison de sa vision». Abondant dans le même sens, le Coordonnateur de «Vision socialiste», Alpha Bayla Guèye, a renseigné que l’objectif s’inscrit dans la série de rencontres initiées par le Secrétaire général pour faire la situation politique et économique et aborder les événements qui secouent le Parti depuis deux ans». Sur une question de savoir ce qu’il pense du procès du Maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, le Coordonnateur précise qu’ils ont leur propre opinion et ont confiance à la justice sénégalaise.

Cheikh Moussa SARR