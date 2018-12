Outrage à magistrat: Barth’ gagne son procès

3 mois de prison ferme et une amende de 100.000 francs, c’est la décision rendue, hier, par le président de la Cour d’appel de Dakar dans l’affaire Barthélémy Dias. Il a été poursuivi pour outrage à magistrat. A noter que Barth a déjà purgé six mois de prison suite à la décision rendue en première instance.

La Cour d’appel de Dakar a donné, hier, son verdict dans l’affaire d’outrage à magistrat dans laquelle le maire de Mermoz/Sacré-Cœur a été au banc des accusés. Dans sa décision, le président de la Cour d’appel a infirmé partiellement la peine rendue en première instance condamnant le prévenu à six mois de prison ferme et une amende de 100.000 francs pour discrédit sur une décision de justice. Ainsi, a-t-il été relaxé du délit d’outrage à magistrat avant d’être condamné à 3 mois de prison ferme pour appel à un rassemblement non autorisé. Le président de la Cour d’appel a également confirmé le surplus, c’est-à-dire l’amende de 100.000 francs. Lors du procès, le mis en cause avait déclaré : « je n’ai cité aucun magistrat es-qualité. Je suis poursuivi pour un délit d’ambition présidentielle. On est en train de me mettre dans une situation d’éligibilité. A la veille de chaque élection, je me retrouve devant la barre d’un tribunal. Je peux vous garantir, monsieur le juge, qu’après l’élection présidentielle, vous ne verrez plus nos visages ici parce qu’il n’y aura plus d’enjeux. Je suis présent devant vous pour des raisons exclusivement politiques. Je suis victime d’une dynamique qui consiste à me museler », a-t-il révélé. Par ailleurs, Barthélémy a rappelé qu’il n’est pas le seul dans ce pays à critiquer la justice et son fonctionnement. Pour convaincre le tribunal, il a rappelé la sortie du président de l’Union des magistrats du Sénégal (Ums), Souleymane Téliko, invitant les juges à être neutres et la démission du juge Ibrahima Hamidou Dème. « Pourquoi je suis le seul poursuivi au Sénégal pour avoir parlé de la magistrature. J’ai exprimé un sentiment d’amertume et de dégout. J’ai parlé au sens figuré et j’ai caricaturé les magistrats en les qualifiant de prostitués. La caricature n’est ni interdit par la constitution, encore moins par le Code de procédure pénale », a-t-il déclaré.

Invité à prendre la parole pour défendre son client, Me El Hadji Diouf a d’emblée soutenu qu’il est là pour défendre une victime. « Il est victime de son engagement, de son courage politique, de sa dignité, de son amour pour la patrie. Il y a des Sénégalais qui ne font rien pour le Sénégal. Barth refuse de faire partie de ces hommes lâches. Qui peut nous dire que toutes les décisions de justice sont irréprochables ? Alors, ceux qui donnent leurs avis pour faire avancer notre justice sont de vrais patriotes », a-t-il dit. Avant de poursuivre : « il n’y a que dans ce pays qu’on condamne les gens pour des opinions. Cela est dépassé dans les grandes démocraties. Je n’ai vu aucune infraction dans cette affaire ». Pour sa part, l’avocat général a soutenu que les propos de Barthélémy Dias sont injurieux envers l’autorité de la justice. « La liberté d’expression ne veut pas dire que l’on a le droit de dire tout ce que l’on veut. Vos propos portent atteintes à l’autorité de la justice, jettent un discrédit sur la justice. Même si vous êtes un gars engagé, vous devez savoir arrêter là où vos droits s’arrêtent. Si on se permettait à traiter le barreau de merde, si on traitait les gendarmes de merde, l’anarchie s’installerait et le chaos allait régner dans ce pays. Ce n’est pas parce que tu es politique que tu dois insulter tout le monde », a dit le parquetier. Pour lui, Barthélémy Dias est un récidiviste, c’est la raison pour laquelle il a déclaré que la première décision était conforme à la loi et demande sa confirmation.

Cheikh Moussa SARR