Ouverture de l’aéroport de Diass- Des jeunes comptent manifester devant le chef de l’Etat

REWMI.COM- Les jeunes de Diass envisagent de manifester devant le chef de l’Etat le 7 décembre prochain, jour de l’ouverture de l’aéroport international Blaise Diagne. Ils reprochent aux autorités la non prise en compte des habitants de leur localité dans les emplois générés par l’aéroport. Non sans oublier la question du dédommagement des propriétaires des terres qui abritent l’aéroport. El Hadji Diouf, membre du comité de pilotage pour l’unité et le développement de Diass déclare : « vous savez bien qu’on a alloué plus de 8 mille hectares pour que l’aéroport voit le jour. Jusqu’à présent ce qu’on attendait de ce bijou ne nous est encore parvenu. Les doutes et les frustrations sont là car, on n’a pas des échos concernant l’emploi et les dédommagements ne sont pas encore faits ». Les jeunes ont même menacé de barrer la route lors du jour de l’inauguration.

Cheikh Moussa SARR